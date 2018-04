900 juksafiskere tok 2000 tonn

Det største trykket i torskefisket har nå flyttet seg nordover, der juksaflåten nå har glade dager.

Foto: Henrik Forsstrøm

I sin ukentlige rapport om fiskets gang, melder Råfisklaget at torskefisket nå flytter seg nordover fra Lofoten mot Finnmark, i takt med naturen og årstiden. Det resulterte i at det ble levert like mye fersk torsk i Vest-Finnmark som i Lofoten i forrige uke: 3.300 tonn i hvert av de to distriktene.

Aller størst aktivitet er det i havet utenfor Måsøy kommune og på Breivikfjorden - sistnevnte også kjent som «lille Lofoten». Her er det mange juksafiskere i sving og hele 88 juksabåter leverte sin fangst i Havøysund i forrige uke. Summerer man de tre fiskeværene på Sørøya, er antallet her 119 juksabåter.

Totalt leverte de litt over 900 juksabåtene som deltok forrige uke nesten 2 millioner kilo fisk i Råfisklagets distrikt, fra Vevang i sør til russegrensa i nord.