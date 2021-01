Åpen gruppe garanteres mer torsk

Fiskere i åpen gruppe sikres nå mer torsk etter atN ærings- og fiskeridepartementet nå øker de garantere kvotene.

I en pressemelding skriver Nærings- og fiskeridepartementet at de har besluttet å øke de garanterte kvotene for torsk i åpen gruppe med 0,5 tonn per fartøy. På samme tid nedjusteres maksimalkvotetillegget til to tonn per fartøy.

- Ved å øke de garanterte torskekvotene noe legger vi til rette for mer forutsigbarhet og mindre kappfiske i åpen gruppe. En økt andel garanterte fartøykvoter er noe blant annet Norges Kystfiskarlag har tatt til ordet for. Vi vil følge nøye med på avviklingen av fisket i åpen gruppe, og endringene må sees i lys av en fortsatt uavklart koronasituasjon og økningen i årets totalkvote for torsk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i meldingen.

Åpen gruppe Garantert kvote Under 8 meter st. lengde 8,5 8 - 9,9 meter st. lengde 11,5 Over 10 meter st. lengde 13

I 2021 styrkes kvotegrunnlaget i åpen gruppe. Det innføres også en ny ordning fiskere under 30 år som innebærer at disse fiskerne kan få 4 tonn garantert kvotetillegg i fisket etter torsk i åpen gruppe.