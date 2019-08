Åpne møter om kvotemeldinga

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP) besøker Vestlandet 13.-16. august. I forbindelse med besøket vil det bli to åpne møter med fiskeriministeren om regjeringas stortingsmelding Et kvotesystem for økt verdiskaping. Meldinga ble lagt fram 26. juni i år.