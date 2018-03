Åpne møter om reketråling

Fiskeridirektoratet vil åpne Tana- og Porsangerfjorden for reketrålerne. Nå blir det åpne møter om saken.

Foto: Arkivfoto

- Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet inviterer fiskere og andre interesserte til møte om direktoratets forslag til åpning av Tana- og Porsangerfjorden for fiske etter reker. Møtene finner sted ved Sjøsamisk senter i Indre Billefjord og på Tana hotell, begge 10. april, samt i Kvitbrakka i Berlevåg 11. april, heter det i invitasjonen.

Kunnskapsinnhenting

- Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har satt av tid for å reise til Finnmark for å orientere fiskere og andre interessenter i Tana- og Porsangerregionen om prosjektet. Vi planlegger å avholde tre likelydende møter.

Fiskeridirektoratet i samarbeid med Havforskningsinstituttet har som mål å komme i gang med fiskeforsøk etter reker i Porsanger- og Tanafjorden. Intensjonen med prøvefisket er kunnskapsinnhenting før en vurderer åpning av disse fjordene for kommersielt fiske etter reker med trål.

Stengt i lang tid

- Det er mange år siden det har vært fisket etter reker i disse fjordene. Skal vi få utnyttet rekeresurssene langs kysten på en tilfredsstillende måte, vil det være formålstjenlig at også Porsanger- og Tanafjorden åpnes for fiske, skriver direktoratet, og fortsetter:

- Fiskeriene på disse fjordene er for tiden innrettet etter de redskapsgruppene som har tillatelse til å fiske der. Ut i fra dagens teknologi med god instrumentering om bord i fartøyene og mulighetene som ligger for innrapportering av faststående fiskeredskaper til Kystvaktsentralen, vil det ikke by på store praktiske utfordringer å slippe kystrekeflåten inn her.

Forsøksfiske

Hvorvidt det vil oppstå problemer for utøvelsen av rekefisket i forhold til bifangst av kongekrabbe er noe usikkert, men et forsøksfiske vil kunne avdekke dette.

- Vi vil også vurdere konsekvensen av et kommersielt fiske i forhold til viktige bunnhabitater.