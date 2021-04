Åpner Norgeskontor: – Finnair cargo lever av norsk fisk

Nå åpner de nytt kontor i Oslo for å ta seg av den stadig økende norske fiskeeksporten.

Til tross for at passasjertrafikken har vært redusert til et minimum som følge av koronapandemien, er Finnair Cargo i full drift. I fjor vår omstilte Finnair seg raskt og bygget midlertidig om flere av passasjerflyene for å øke fraktkapasiteten, skriver selskapet i en pressemelding.

Stort potensiale for vekst

Norge er et nøkkelmarked for Finnair Cargo og med volumet innenfor sjømat ser de ytterligere potensial for vekst. Finnair Cargo styrker derfor sin tilstedeværelse i Norge og åpner et lokalt salgskontor i Oslo fra 1. juni. Dette vil bidra til å øke direkte samarbeid med norske kunder og sikre bedre informasjonsflyt om produkter og tjenester. Med Finnairs raske nordlige rute til Asia og USA samt sterke ekspertise på spesialfrakt som inkluderer blant annet temperaturstyrt flyfrakt, vil de kunne tilby en attraktiv mulighet for norske selskaper.

Åpner lokalkontor i Oslo

Frem til nå har Finnair Cargo blitt styrt fra Finland, men med lokale salgs- og serviceagenter. Med det lokale kontoret vil kundene få riktig informasjon direkte, uten forsinkelse.

– Norge er et svært viktig marked for Finnair Cargo og åpningen av eget Oslo-kontor vil styrke vår mulighet til å følge opp norske kunder på en mye bedre måte fremover, sier Fredrik Wildtgrube, Vice President Finnair Cargo.

Salgskontoret i Oslo vil bli ledet av Astrid Solli-Hansen. Hun har nylig fått stillingen som Sales Manager Norway, Finnair Cargo.

– Vi har et bra produkt for norske kunder, spesielt for sjømat – den ferskeste norske laksen servert i Tokyo flyr med Finnair. Vår raske, nordlige rute og våre utmerkede evner til å håndtere temperaturstyrte leveranser er viktige salgsargumenter i Norge. Jeg ser frem til å kunne styrke vår service til norske kunder med teamet, sier Astrid Solli-Hansen.

Frem til slutten av mai i år vil bestillinger behandles som normalt via salgs- og serviceagent Scanpartners International AS.