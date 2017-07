Åpner fiske nord for 62°N

Fisket etter leppefisk nord for 62°N åpner over helga.

Fra mandag 31. juli kl. 08.00 er det igjen anledning til å fiske på leppefisk.

Havforskningsinstituttets gyteundersøkelser viser at gytingen stort sett er over, men at det i enkelte områder i den nordligste delen av fangstsonen fremdeles er en del gytefisk.

Dette gjelder spesielt på eksponerte steder med kaldere vann. Fiskeridirektoratet vil derfor henstille til fiskere og oppdrettere om å samarbeide, slik at det unngås fangst på fisk som gyter.