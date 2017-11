Åpner for bifangst og mer hyse

Fartøy mellom 15- og 21 meter får fra i dag lov til å ha en bifangst på 15 prosent torsk, mens hysekvotene for torsketrålerne økes.

- Fiskeridirektøren har i dag besluttet at det nord for 62°N skal tillates bifangst av torsk på inntil 15 % i de enkelte fangster og ved landing for fartøy i lukket kystgruppe mellom 15 og 20,9 meter hjemmelslengde som ikke deltar i ferskfiskordningen, heter det i en melding fra Fiskeridirektøren.

Men samtidig framholder direktoratet at fangsten av torsk vil gå til fratrekk fra fartøygruppens gruppekvote av torsk.

Samtidig har Fiskeridirektøren besluttet å refordele hyse nord for 62°N for fartøy med torsketråltillatelse for å legge til rette for at norsk kvote kan utnyttes best mulig. Maksimalkvoten settes til 1 200 tonn hyse per kvotefaktor.