Åpner for gigantisk økning

En helt ny sertifikatgrense åpner for atskillig større kystfiskefartøy. Med innføringen av denne, vil dagens skippere i stor kystgruppe kunne føre båter på opptil 3.000 bruttotonn, mot dagens grense på 500 bruttotonn.

Maksimal lasteromsstørrelse er dermed ikke den viktigste faktoren for størrelsen på store kystbåter.

Samtidig betyr det at dagens tall på 500 bruttotonn ikke lengre blir det hellige tallet for båtene i stor kyst. Båtens totale volum måles i bruttotonn, og i den sammenhengen utgjør tallet 500 grensen for hvor stor båt en fiskeskipper med sertfikatet «fiskeskipper klasse B» har lov til å føre. Men nå står den grensen for fall. Sjøfartsdirektoratet har foreslått å slå sammen sertifikatgrensene A og B, og innføre en overgangsordning for skippere som i dag har sertifikat B. Konsekvensen blir at man istedenfor halvannet års skolegang, nå kan ta steget over 500-tonnsgrensa med et kurs på noen få måneder.

