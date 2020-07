Åpner for overføring av torskekvote

Regjeringen innfører muligheten til å overføre torsk på fartøynivå fra 2020 til 2021 som et koronatiltak.

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet, innfører en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ordningen innføres på følgende vilkår;