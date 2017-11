Åpner for snurpenot

Det åpnes nå et område utenfor Kvaløya i Troms og på Kaldfjorden i Troms som har vært stengt for fiske etter NVG- sild med snurpenot.

Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

- Vi viser til stenging av et område utenfor Kvaløya som ble stengt i 04.01.2017, samt stenging av et område på Kaldfjorden som ble stengt 26.01.2017. Begge områdene er i Troms og gjaldt for fiske etter NVG-sild med snurpenot (J-16-2017). Det er ikke lengre grunnlag for å holde disse områdene stengt.

Fiskeridirektoratet kommer derfor med følgende kunngjøring:

«Fiskeridirektoratet region Nord åpner med øyeblikkelig virkning et område utenfor Kvaløya og et område på Kaldfjorden, begge i Troms som har vært stengt for fiske etter NVG-sild.

Fiskeridirektoratet ønsker å presisere at det i ikke er tillatt å fiske sild med not innenfor fjordlinjene i Kaldfjorden og Bergsfjorden i Troms jf. Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen §33f».