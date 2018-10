Åpner konferanse om fiskerikrimininalitet

Norge har sammen med Nordisk ministerrråd invitert store havnasjoner og små øystater til å møtes i København for å se på hvordan man kan stanse bakmennene, heter det i en pressemelding fra Nærings- og Fiskeridepartementet. - Fiskerikriminalitet er et problem som ikke anerkjener grenser og det krever internasjonal oppmerksomhet. Norge har mindre problem med fiskerikriminalitet i egne farvann enn det man erfarer i en rekke andre land og regioner, takket være samarbeid mellom flere myndigheter innen fiskeri, toll, skatt, kystvakt og politi og andre. Vi vil dele våre erfaringer, dette problemet må addresseres globalt, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP). Dette er det fjerde år på rad at Norge har tatt initiativ til dette arrangementet, og årets symposium vil ha skifte fokus fra hav til land, og ta tak i fiskerikriminalitet som økonomisk kriminalitet. På årets konferanse skal det blant annet opprettes et forum for store havnasjoner som jobber mot transnasjonal fiskerikriminalitet.