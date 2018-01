Åpner ny velferd

Det åpnes velferdstilbud på Brensholmen ved Tromsø i et samarbeid mellom fiskemottaket og Norges Fiskarlag.

Foto: Ingvard Lorentzen.

- Vi er glad for det samarbeidet vi har fått etablert med mottaket på Brensholmen, sier velferdsansvarlig Knut Eriksen i Norges Fiskarlag på Fiskarlagets nettsider.

Det tradisjonsrike fiskemottaket på Kvaløya ved Tromsø har de siste årene fått stadig flere brukere.

- Hjemmeflåten har vært stabil, og godt fiske og et moderne og effektivt anlegg har bidratt til at vi også har fått en økning i antall fremmedfiskere, sier daglig leder Ingvard Lorentzen i Ivan Lorentzen Fiskeforretning AS.

Rundt 15 hjemmefiskere og god utvikling de siste årene har bidratt til en markert økning i antallet fremmedfiskere. Dette er fartøy fra sjarkstørrelse og opp mot 140 fot store fartøy som drifter med garn og snurrevad.

- I fjor hadde vi rundt 20 fremmedfiskere på besøk og tilbakemeldinger ansporet oss til økt tilrettelegging, forteller han.

- Velferdstilbudet på Brensholmen vil gi et tilbud i tråd med det fiskerne kjenner fra de øvrige anleggene langs kysten, sier Fiskarlagets velferdsansvarlige Knut Eriksen.

Samarbeidet innebærer at det blir tilgang til et kafélokale med enkel servering, samt garderobe med dusj og klesvaskemulighet.

Velferdstilbudet på Brensholmen vil etter planen ha åpent daglig i torskesesongen fra januar til april og det er etablert et lokale med plass til om lag 50 personer.

Åpner snart

Ingvard Lorentzen antar at velferden på Brensholmen vil åpne mot slutten av uke 4.

- Det har vært mye dårlig vær i det siste og skreien er heller ikke på plass ennå, men ting tyder på at både fiskere og skreien nærmer seg, sier han.

Anlegget har kapasitet til å losse fem båter i gangen og sløyekapasitet på opp mot 20 tonn i timen på stor vintertorsk.

Bruket har liggeplass for opp til 30 båter, der 24 av plassene er ved det nye flytebryggeanlegget som ble bygget opp sist høst.

- Vi har også internett-tilgang i tillegg til TV-krok i fellesanlegget og har lagt opp til at velferden skal være en trivelig arena for alle brukere. Vi vil også vurdere å ha middagsservering enkelte dager, i tillegg til fast tilbud om kaffe og kaker til våre brukere, forteller Lorentzen.

25 stasjoner

Norges Fiskarlag driver nå 25 velferdstilbud langs kysten. Tilbudet drives i hovedsak i et samarbeid med lokale mottak og bygdelag, og med støtte fra salgslag og en velferdspost på statsbudsjettet.

- Alle fiskere er velkommen til å benytte velferdstilbudet, og jeg håper det nye tilbudet på Brensholmen skal bli tatt godt imot, sier Knut Eriksen.

Han opplyser at velferdsstasjonene til Fiskarlaget vil åpne etter hvert som skreien bidrar til aktivitet lokalt.

Her kan du se oversikten over Fiskarlagets velferdsstasjoner langs kysten.