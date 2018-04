Årets hengekvantum blir lavere

Den korte hengesesongen i Lofoten gjør at flere aktører spår et lavere 2018-kvantum. Det kan på en måte være godt nytt.

Foto: Myre Fiskemottak

Det skal ikke mange kuldegradene til før hengerne i Lofoten blir nervøse. Kombinasjonen av frost, vind og luftfuktighet gjør at regnestykket for effektiv kulde fort blir voldsomt. Årets kuldeperiode i februar og mars førte til at man selv ute på Røst måtte stanse henginga.

- Vi hadde opphold i fire- fem dager tidlig i mars, og det er sjeldent her ute, sier Olaf Pedersen hos Glea AS.

Lenger inn i Lofoten slår Ole Olsen hos Sufi AS fast at de mistet en hel måned hengetid, fra 20. februar til 20. mars.

- Det er meget uvanlig, og det er veldig uheldig. For da frosten endelig slapp taket var jo store deler av flåten ferdig med kvotene sine, sier Olsen, som regner med effekten av årets vinter blir et lavere hengekvantum totalt i Lofoten.

- Men det positive er jo at alle vet at det var mye fisk på lager ved årsskiftet, og hvis denne vinteren gir et redusert kvantum får vi den justeringen som trengs. De fleste planla nok å ta ned kvantumet uansett, og nå sørget vinteren for at de uansett måtte gjøre det. Dette vil få utslag for prisen, sier Olsen.

Han får støtte fra tørrfisktilvirker Helge Haug på Ballstad, som også peker på oppsiden som ligger i at et lavere kvantum kan slå positivt ut i forhold til markedet, og gjøre at tørrfisken som ligger på lager fra i fjor blir solgt unna.