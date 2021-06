Kyst og Fjord er kåret til årets lokalavis 2021. Det er klart etter kveldens prisutdeling i Oslo. – Takk til hele staben, dere er en fantastisk gjeng som står på, hele tida, sa en rørt avisredaktør Øystein Ingilæ.

Også lokalavisa Dølen i Gudbrandsdalen fikk prisen Årets lokalavis. Grunnet koronapandemien, ble det ingen priser i fjor, men i år ble det to. De to prisene er likestilte, og juryen har ikke gitt dem ulike årstall.

Lokalavisenes årlige prisdryss foregår i regi av Landslaget for lokalaviser (LLA). En rekke ulike priser blir utdelt, men prisen for «Årets lokalavis» er uten tvil den aller gjeveste.

«Smaker salt og lukter fisk»

- Kyst og Fjord er ei avis det smaker salt og lukter fisk av. Avisa traff årets jury som en ekte nordnorsk vinterstorm, for dette er ei avis som skiller seg ut, skrev juryen, og fortsatte:

- Ved første øyekast er Kyst og Fjord ei smal næringslivsavis, men avisa er så sterkt til stede på kaia at den virkelig blir en «kystens lokalavis». Her er det ekte historier om fisk, mennesker og verdiskaping, nasjonale saker som for lengst burde ha vært plukket opp av riksmedia.

- Avisa har fortsatt noe å gå på digitalt, men er og blir et foregangseksempel på hva dette handler om: journalistikk som betyr noe for målgruppe. Det ga Kyst og Fjord hele 22 prosent opplagsvekst i sitt tiende år. Og gjør dem meget fortjent til tittelen Årets lokalavis!

Hederlig omtale

Kyst og Fjord klatret også nesten til topps i konkurransen om årets markedspris. Prisen gikk til Bømlo-nytt og Hordaland Folkeblad, mens Kyst og Fjord fikk hederlig omtale:

- Til liks med de aller fleste lokalaviser, har Kyst og Fjord hatt et svært krevende år i annonsemarkedet. Flere inntektsbringende arrangementer har blitt avlyst. Kyst og Fjord har likevel kastet seg rundt, være kreative og stablet på beina flere nye magasiner for å demme opp for tapte inntekter. Det har avisa klart til gangs! Reiselivsmagasin, havbruksmagasin og magasin for fiskerihovedstaden Båtsfjord er gode eksempler på alt hva avisa har skapt når koronapandemien har rast langs kysten og inn i fjordene. Slik har avisa Kyst og Fjord klart seg gjennom en tøff tid og markert seg som en svært viktig markedskanal for kystfiskerne i Norge. Juryen er sjarmert og Kyst og Fjord fortjener hederlig omtale i LLAs markedspriskonkurranse.

