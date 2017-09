Årets største ukekvantum

Av vel 350 tonn fersk hyse fisket sist uke til verdi 3,4 mill kroner var 250 tonn tatt på line/autoline og resterende i hovedsak på snurrevad.

Foto: Bjørn Tore Forberg

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

160 tonn av den ferske hysa var levert i Øst-Finnmark, 80 tonn i Vest-Finnmark. 87 tonn fersklevert kveite er største ukekvantum så langt i år.

Verdien utgjorde 3,7 mill kroner.

44 tonn var tatt på line/autoline og 38 tonn på garn. Geografisk var leveransene fordelt med 25 tonn i Vest-Finnmark, 22 tonn i Lofoten/Salten, 17 tonn i Troms og 16 tonn på Helgeland.

Den økte aktiviteten er normal for årstiden, og normalt er det også at økte tilførsler fører til reduserte priser.

Dette har resultert i at Råfisklagets minstepris sist uke ble redusert, for de to minste størrelsene med kr 10,- pr kg, gjeldende til utgangen av uke 40 da ny vurdering blir gjort.