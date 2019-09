Årets svarteste uke på fiskefeltene

Fiskerne i nord har tilbakelagt årets desidert dårligste uke. De siste sju dagene er det ikke omsatt for mer enn 80 millioner kroner i Råfisklagets distrikt.

Bortsett fra en viss aktivitet på snurrevadfeltene utenfor Finnmark, har det knapt vært drift den siste uken, viser den siste rapporten fra Norges Råfisklag.

Årets dårligste ukeresultat

Med en førstehåndsomsetning på snaue 80 millioner kroner blir uke 38 stående som årets dårligste. Drøye halvparten sto ferskfisken for, mens det ble levert fryst fangst til en verdi av knappe 38 millioner kroner.

Sammenligner man tallene med samme uke i fjor, er årets tall mer enn halvert. Men da skal det være sagt, at det ikke ble levert noen fangster fra utenlandske fartøy sist uke. Det trakk ukeomsetningen kraftig ned.

Totalen kraftig opp

Samlet sett er det likevel på ingen måter noe krise for fiskerinæringen. For selv med en elendig september-uke, ligger man langt foran fjoråret når man ser hele året samlet. Norske fartøy hadde ved utgangen av forrige uke levert fisk for 8,62 milliarder kroner som er 400 millioner kroner mer enn for samme periode i 2018.

Tar man med de utenlandske leveransene i råfisklagets distrikt, ligger førstehåndsomsetningen på 10,7 milliarder kroner. Det er en økning på mer enn 500 millioner kroner.

Derfor er det neppe noen som mister nattesøvnen for noen dårlige høstmåneder på fiskefeltene.