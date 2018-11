Årsbeste på silda

Forrige uke ble årets beste sildeuke, og Sildelaget regner med at det drar seg ytterligere til denne uka.

Foto: Scanfishphoto

Fra Norges sildelags fangstrapport fremgår det at NVG-silda var vanskelig å få tak på, men at man til tross for dette fikk årets beste uke med 38.100 tonn i journalen. Her er det ringnotgruppen som har bidratt mest med 22.000 tonn, mens kyst har tatt 14.100 tonn og trål har fisket 2.000 tonn.

- Det er i to områder sildefiske foregår. Ett i Norskehavet der det er tatt 29.100 tonn. Båtene her har fisket over ett stort område i norsk sone fra tett på grensen til Smutthavet til rundt 90 nautiske mil av Værøy. Silda her har hatt ett vanskelig lag med at den står dypt, noe som gjør at de som fisker med not bare når ned i toppen på stimene. Det er fortsatt stor sild som står ute i havet med størrelser fra 349 – 403 gram, med totalsnitt på 384 gram, skriver Sildelaget i rapporten.

- Også fra Kvænangen har fisket tatt seg opp og vi fikk en ukesfangst fra dette område på 8.500 tonn. I dette område er det yngre årsklasser, i hovedsak 2013, som dominerer i fangstene og størrelsene ligger her fra 208 til 285 gram. Snittet ligger på 251 gram. Silda har trukket godt inn på Kvænangen der hovedtyngden er registrert nordøst av Skjervøy. Med bakgrunn i at prøvetaking viste lav innblanding av hvitfisk i fangstene så åpnet Fiskeridirektoratet fredag for fiske innenfor fjordlinjen for kystgruppen. Det gjorde til at det ble et rimelig godt fiske i helgen.

- I kommende uke forventer vi fortsatt aktivitet ut i Norskehavet, men en litt mer urolig værtype kan hemme fiske i siste del av uken. Fra Kvænangen forventer vi at flere båter vil komme til fremover.