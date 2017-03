Aage gir fra seg roret

Aage Eriksen ved Hopen fisk trer til side som daglig leder, 14 måneder etter at han solgte mesteparten av selskapet til Brødrene Sperre.

Hopen Fisk AS er en allsidig fiskeindustribedrift i Kabelvåg, med kjøp av både fisk og hval og lokalt utsalg direkte til forbruker. Aage Eriksen har vært en entusiastisk leder for selskapet i mange år, men har over tid vært åpen om at han ville ta vare på helsa og trappe ned. I desember 2015 kom Brødrene Sperre inn på eiersiden https://www.kystogfjord.no/nyheter/forsiden/Solgte-til-Sperre , og nå overlater Eriksen roret til nye krefter.

Lofotposten melder at nysjefen er fra Andenes, er 33 år gammel og heter Robert Johansen. Han kommer fra en jobb som kvalitetsleder i Salmar, og sier til avisa at det blir en artig utfordring å komme fra en ren laksebedrift til en bedrift som driver med det meste bortsett fra laks.

Gammelsjefen kommer ifølge Lofotposten til å være tilgjengelig for selskapet som konsulent.