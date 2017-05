Advarer mot å lulle seg inn

Johnny Caspersen lovpriser organisasjonen han leder, men advarer mot å lulle seg inn i en rosa sky selv om det meste går på skinner i norsk fiskerinæring for tiden.

Foto: Øystein Ingilæ

For selv om Norges Råfisklag for tredje år på rad har kunne tangere sine tidligere rekorder, med en omsetning på 11,5 milliarder kroner, advarte Caspersen i sin åpningstale til representantskapsmøte i Norges Råfisklag mot at det finnes krefter som gjerne vil dagens salgsorganisering til livs.

Må være på vakt

Uansett om fiskesalgslagene har kommet godt ut etter Stortingets behandlingen av Stortingsmelding nummer 10 om en konkurransekraftig sjømatindustri, er det mange motkrefter .

- Vi opplever for tiden et relativt sett lavt konfliktnivå rundt fiskesalgslagsloven når det gjelder Råfisklagets omsetning. Men vi følger med uro de angrepene som kommer på Sildelaget både fra enkeltaktører og fra organisasjoner i fiskeindustrien, framholdt Caspersen.

Derfor maner han til å være på vakt.

Personlig innledning

Styrelederen åpnet sin tale med egne erfaringer fra fiskarhverdagen, og hvilken betydning Råfisklaget har for at fiskerne.

- Har dere tenkt på hvordan det her hadde arta seg hvis 5000 fiskebåter hver for seg skulle sjekke om kjøperen var kredittverdig og følge opp at dem fikk pengene som dem skulle ha? Spurte lederen før han oppsummerte at fiskerne aldri

trenger ikke å bekymre seg for om han fiskekjøperen er kredittverdig og kan gjøre opp for seg. P engene kommer på konto uansett etter ett par uker. Samtidig trenger fiskerne ikke tenke på rapportering til myndigheter om landa fangst, samt at man har et system med minstepriser som sikrer fiskerne slik at den enkelte kun trenger å konsentrere seg om de øvrige leveringsbetingelsene.

Eventyrlige tider

Selv om han maner til å våke, var det likevel en åpningstale som var gjennomsyret av optimisme.

- Med en totalverdi på 11,5 milliarder kroner ga 2016 tidenes høyeste omsetningsverdi for Råfisklaget. Det ga ei økning på 1,8 milliarder kr eller 19 prosent fra året før. For den norske fiskeflåten endte totalverdien på 9,1 milliarder kroner og det her var 1,3 milliarder eller 17 prosent høyere enn året før. Prisoppgangen på torsk og økte landinger både fra den norske og den utenlandske fiskeflåten var hovedårsaken til den sterke verdiøkningen.

Av alle de viktigste fiskeriene i Råfisklagets virksomhet, var det bare rekenæringa som hadde en tydelig tilbakegang i fjor – med nedgang både i pris og kvantum.

Derfor mener Caspersen at det stort sett kun er lyspunkt i næringen for øyeblikket.