Advarer mot ferskfiskordning

Fiskebåt fraråder sterkt at det innføres en ferskfiskordning for å sikre landindustrien mer ferskt råstoff.

- Dette vil føre til omfordeling internt av trålkvotene, øke drivstofforbruket, øke klimautslippene, redusere fokuset på kvalitet og virke konkurransevridende i landindustrien, skriver Fiskebåt i et brev til fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Svar på forslag

Brevet er et svar på en rapport fra Nofima, der det foreslås at det utredes endringer i pliktsystemet. Rapporten er utarbeidet på bestilling fra ni berørte kommuner, samt fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark.

Ifølge Fiskebåt vil endringene som foreslås kunne få svært uheldige konsekvenser for beskatningen av kysttorsk, noe som igjen vil gjøre det vanskelig å få gjenninnført MSC-standarden for torsk som er fisket innenfor 12 nautiske mil fra land.

Mangelfull konsekvensutredning

I brevet viser Fiskebåt til at forslagene vil ha langt flere negative følger enn det som kommer fram i Nofima-rapporten. Konsekvensutredningen er mangelfull på flere punkter.

- Forslagene om å opprette en ferskfiskordning og en ny prismekanisme handler grunnleggende om å flytte lønnsomhet fra flåteleddet til deler av norsk fiskeindustri. En slik tilnærming er i strid med grunnleggende økonomisk teori om optimalisering av verdiskapingen. I tillegg reiser forslagene en rekke problemstillinger knyttet til konkurranseforhold både på sjø og land, heter det i brevet fra Fiskebåt.

Mange utredninger

Nofima-rapporten føyer seg inn i en etter hvert lang rekke av utredninger av pliktene. Fra de siste årene kan nevnes NOU 2014:16, Meld. St. 10 (2014-2015), Pliktkommisjonens rapport av 12. oktober 2016 og Meld. St. 20 (2016-2017). Fellesnevneren for utredningene har vært at pliktene bør avvikles mot en form for kompensasjon.

- Fiskebåt konstaterer at hovedårsaken til at kun en begrenset del av fangsten omsettes via pliktsystemet er sesongmønsteret i torskefisket og at norsk foredlingsindustri ikke er konkurransedyktig på fryst råstoff. For å løse dette foreslås det å stimulere til ferske landinger via en ferskfiskordning for plikttrålerne, en ny prismekanisme som sikrer lavere pris, og økt fleksibilitet i bearbeidingsplikten. Konkurransevridningen som vil oppstå i industrien drøftes ikke, og forslagene reiser mange viktige spørsmål som står helt ubesvart, og som vil føre til en rekke negative konsekvenser, skriver Fiskebåt.

Organisasjonen mener forslagene vil også slå uheldig ut i forhold til mannskap og rekruttering.

- Forslagene vil føre til store inntektstap for opp mot 800 mannskap på plikttrålerne. Dette vil igjen føre til at det blir mindre attraktivt å jobbe på disse fartøyene og dermed vanskeligere å rekruttere kvalifisert mannskap, skriver Fiskebåt.