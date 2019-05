Advarer mot for tidlig loddefiske

Fiskerne på Magerøya er ikke i tvil om at det er innsiget av lodde som har resultert i det gode vårtorskefisket som pågår. Derfor advarer Nordkapp Fiskarlag sterkt om å åpne for tidlig for loddefangst, men la lodda bidra til å bygge opp bestandene først.

Roger Hansen sier sammenhengen mellom loddetilgangen og torskeinnsiget er så klart at saken ble tatt opp som årsmøtesak i Nordkapp Fiskarlag.

I et årsmøteuttalelse skriver laget at de registrerer at loddeinnsiget i år har resultert i et godt vårtorskefiske for kystflåten.

- Det har vært fiske på alle redskapsgrupper og i et spredt geografisk område, både langs kysten og langt inn i fjordene. Torskefisket inne i fjordene på både gytetorsk og torsk på næringsvandring har vært vesentlig bedre for inneværende år, og bærer preg av at torskefisket inne på disse fjordene er bedre enn på mang år.

Har lagt grunnlaget

Årsmøte i Nordkapp Fiskarlag mener derfor at viktigheten av en loddebestand som kommer inn til kysten og inn i fjordene for å gyte, har lagt grunnlaget for fiskeriene man nå opplever langt inn i fjordområdene.

- Etter at lodda har siget inn på fjordene så gyter den også inne i disse fjordsystemene, skriver laget.

Derfor mener de det er tilstrekkelig grunnlag for å spørre seg om ikke denne gytetorsken også legger grunnlag for bestanden og rekruttering av både den lokale kysttorsken, men også rekruttering av den såkalte vandende kysttorsken.

Advarer mot frislepp

Ut fra det mener Nordkapp Fiskarlag lodda sin betydning som nøkkelbestand i forhold til kysttorsk må få større fokus.

- Nordkapp Fiskarlag ber Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag bidrar til å se på lodda som denne nøkkelbestanden også i oppbyggingsplan av kysttorsk i nord.

Årsmøte advarer samtidig på det sterkeste mot et tidlig loddefiske, ettersom man nå ser hvor viktig bestanden er som nøkkelbestand i økosystemet.