Advarer mot kvotebytte

Fiskebåt er kritisk til de pågående samtalene med EU om å gi kvoter på snøkrabbe i bytte mot fisk eller skalldyr.

Foto: Dag Erlandsen

Fra nyttår ble hele russisk sokkel stengt for fiske etter snøkrabbe, og det er usikkert når fisket blir gjenåpnet og eventuelt om norske fartøy slipper til. Dette betyr at alle norske fartøy nå fisker i et begrenset område i vernesonen.

- Ut fra det vi erfarer er det for tiden dårlig krabbefangst. Dersom en tillater at EU-fartøy får fiske på norsk sokkel, vil disse fartøyene måtte fiske i samme område, og dermed kunne fortrenge norske fartøy, skriver administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, i et brev til Nærings- og fiskeridepartementet. Han fraråder på det sterkeste mot at EU skal få bytte til seg kvoter på snøkrabbe i Barentshavet.

Det var i forrige uke det ble kjent at Norge og EU har forskjellig syn på hvem som kan gi krabbelisenser i Vernesonen, og at EU har delt ut lisenser til 16 fartøy.

– Vi er i en dialog med EU om dette, og det er ikke på denne måten man forhandler, sa fiskeriminister Per Sandberg til NRK.

Konflikt

Det er denne dialogen Fiskebåt er kritisk til. Fiskebåt viser også til at det er en konflikt mellom trål- og teinefisket i Smutthullet og vernesonen.

- Økt bruksmengde vil innebære økte problemer for reketrålerne, som i tillegg må forhold seg til flere aktører. Ikke alle utenlandske fartøy melder fra om hvor de setter lenkene, og dette har skapt stor frustrasjon i trålflåten, som til tider har fått utstyr ødelagt og mye ekstra arbeid på grunn av teiner, står det i brevet.

Kompensasjon

Fiskebåt er mot en byttehandel med EU om snøkrabbe. Dersom Norge likevel velger å inngå en slik avtale, vil det være naturlig at rekeflåten kompenseres for ulemper med beslaglagte rekefelt på grunn av teinebruk.

Vest-Grønland

Fiskebåt krever da at norske fiskere kompenseres med rekekvote ved Vest-Grønland. Parallelt med dette, må arbeidet intensiveres med å gjenåpne det norske snøkrabbefiske på russisk kontinentalsokkel i smutthullet. Det vises her til at russerne nå har fastsatt en snøkrabbekvote på 7.870 tonn i russisk sone i 2017.