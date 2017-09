Advarer mot makrell

Fiskebåt advarer sterkt mot å la islandske- og grønlandske fartøy få levere makrell til norske mottak.

Fiskebåt ber norske myndigheter om være restriktive med å la den islandske- og grønlandske flåten levere makrellen sin til norske mottak. Norges Sildesalgslag har mottatt innmelding frå et grønlandsk fartøy til sine auksjoner.

Utan avtale

I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet viser Fiskebåt til at Island og Grønland står utenfor kyststatsavtalen på makrell, samtidig som de driver et omfattande fiske etter makrell utenfor sine eine økonomiske soner.

- Vi regner med at bakgrunnen for de store kvotene, er at de vil posisjonere seg, slik at de får sikret seg en størst mulig del av kvotene ved en framtidig avtale med kyststatane, skriv administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt, i et brev til departementet.

Internasjonalt farvann

Fiskebåt mener det på prinsipielt grunnlag er uheldig at disse nasjonene øker innsatsen i internasjonalt farvann. Noe som kan gi ytterligere økning i beskatningen av makrell, både fra nye nasjoner og nasjoner som tradisjonelt har fisket i dette området.

- Fiskebåt mener at den islandske og grønlandske fiskeflåten ikke skal få levere sine makrellfangstar til Norge, så lenge de krever en urettmessig stor del av makrellkvoten, og velger å stå utenfor en kyststatsavtale, skriv Maråk i brevet.

Fiskebåt ber derfor myndighetene om straks å iverksette tiltak for å stanse leveranser av denne fisken til norske havner.