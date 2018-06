Advarer mot nytt oppdrett i Loppa

Norges Kystfiskarlag ser med liten begeistring på at store deler av Frakkfjord i Loppa kommune i Finnmark kan bli regulert til oppdrettsnæringen.

Foto: Illustrasjonsfoto Norges Fiskarlag

- Vi viser til varsel om planoppstart for akvakulturanlegg i Frakkfjorden i Loppa kommune. Planen skal tilrettelegge for to oppdrettsanlegg i Frakkfjorden. I oppstartsvarselet er størstedelen av Frakkfjord satt av som planområde. Plassering og størrelse på anleggene er ikke oppgitt i oppstartsvarselet, men vi forstår at man i planprosessen skal vurdere ny plassering av to lokaliteter som er vist i kommuneplanens arealdel fra 2001, heter det i uttalelsen fra Norges Kystfiskarlag.

- Frakkfjorden er i dag gyteområde for torsk, og viktig fiskeområde for torsk og sei. Gyteområdet er gitt gytefeltverdi 4 i Fiskeridirektoratets kartbase Yggdrasil, og kategorisert som et lokalt viktig gytefelt. Fiskernes erfaring er at fisken ofte forsvinner fra de områdene hvor det etableres oppdrettsanlegg. Dette har også vært de lokale fiskernes erfaring når det gjelder de andre fjordene i Loppa kommune hvor det er etablert oppdrettsanlegg, Øksfjord og Bergsfjord/Langfjord. Vi er derfor bekymret for de konsekvenser planen for nye oppdrettsanlegg i Frakkfjord kan få, både når det gjelder fisket og når det gjelder gyteplassene for torsk, mener Kystfiskarlaget.

- Det mangler foreløpig tilstrekkelig kunnskap om hvilket skadeomfang oppdrettsvirksomhet har på de lokale økosystemene og gyte- og oppvekstområdene for fisk. Fram til det foreligger tilstrekkelig kunnskap mener vi at føre var prinsippet må legges til grunn, og at oppdrettsanlegg i gyteområder bør unngås. Frakkfjord er det eneste gyteområdet for torsk i kommunen hvor det ikke er etablert oppdrettsanlegg, og vi mener derfor det bør vurderes om det finnes alternative lokaliseringer for oppdrettsanlegg som ikke berører gyteområder for torsk. Med tanke på at kommuneplanen er 17 år gammel, mener vi det ideelt burde vært gjort en ny og helhetlig gjennomgang av kommuneplanen og føringene for kystsonen, før det ble planlagt for akvakultur i Frakkjord.

- Det bør gjøres oppdaterte vurderinger av nye lokaliseringer for oppdrettsanlegg, som ses i sammenheng med vernehensyn og annen bruk i kystsonen. Frakkfjord er den viktigste fjorden i kommunen for fiske, og den eneste av de registrerte gyteområdene i kommunen som ikke er benyttet til oppdrett. Vi mener derfor kommunen bør ta ansvar for å sikre gyteplassene og fiskebestanden i Frakkfjord. Dersom rullering av kommuneplanen ikke er aktuelt, mener vi at det som et minimum må utarbeides en konsekvensutredning som legges til grunn for kommunens behandling av reguleringsplanen. Lokaliseringene bør være konsekvensutredet og vurdert med tanke på forurensing og utslipp og mulige negative konsekvenser for gyteområder, og alternativer lokaliseringer bør vurderes ut fra strømningsforhold, vannutskifting mm. Vi er uenige i vurderingen som er gjort av at reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig. Etter KU-forskriften skal reguleringsplaner for akvakulturanlegg konsekvensutredes dersom anleggende kan ha vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.

- At det her vurderes en lokalisering som kommer i konflikt med viktige gyteområde for torsk gjør det opplagt at planforslaget er konsekvensutredningspliktig. I oppstartsvarseles antydes det at lokalitetene ikke vil flyttes nevneverdig fra de to lokalitetene som er vist i kommuneplanens arealdel for 2002 – 2005. Videre vises det til at driftsform heller ikke er endret siden lokalitetene ble avsatt i kommuneplanens arealdel, og at reguleringsplanen derfor ikke er konsekvensutredningspliktig. Vi har ikke kunnet finne at anleggene, størrelse eller driftsform er redegjort for i forbindelse med kommuneplanens arealdel, eller at det foreligger en konsekvensutredning. Om det foreligger en konsekvensutredning fra 2001, mener vi at det må gjøres en konkret gjennomgang av denne, hvor man vurderer behov for supplering og oppdatering. Alderen på kommuneplanen tilsier at det vil være behov for å supplere og oppdatere en eventuell konsekvensutredning som ble utarbeidet sammen med kommuneplanen.