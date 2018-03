Advarer mot omorganisering

Båtsfjord Arbeiderparti advarer mot omorganisering av fiskerihavnene. Krever at ansvaret beholdes i Kystverket.

Foto: Dag Erlandsen

- Vi går sterkt imot forslaget om å overføre ansvaret for fiskerihavnene fra staten til de nye regionene, skriver partiet i et årsmøtevedtak.

- Sjømatnæringen vil i fremtiden være Norges viktigste eksportnæring og bringe store verdier til nasjonen. For å sikre og beholde kompetansen innenfor fiskerihavnene mener regionrådet at planleggingsansvaret fortsatt blir i Kystverket, gjennom at regionene i fremtiden foretar bestilling til kystverket om utredning og planlegging av fiskerihavnetiltak. Gode og effektive fiskerihavner er en forutsetting for å betjene en moderne fiskeflåte.

- Vi er også bekymret for at arbeidet med nye og viktige tiltak de neste 2-3 år vil settes fullstendig på vent til de nye regionene er på plass. Det er ikke akseptabelt for fiskerinæringen i Øst-Finnmark.