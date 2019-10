«Alle» vil høre om torsken

Interessen for torskefisk-konferansen «Hvitfisk2019» er enorm. I år er arrangementet utvidet til to dager.

To dager med hvitfisk faller tydeligvis i smak hos næringsaktørene. En knapp uke før Hvitfisk2019 sparkes i gang strømmer påmeldingene inn. Hvitfisk2019 er forlengelsen av den tradisjonelle Torskefiskkonferansen. Mens dette tidligere har vært en dagskonferanse, blir det i år to fulle dager med spennende program på hotell Clarion The Edge i Tromsø.

Utvidet arrangement

- Vi har vært veldig spente på hvordan mottagelsen på et utvidet arrangement ville bli. Å gå fra en til to dager er både utfordrende og krevende, men vi opplever stor interesse for hvitfisken og valgte derfor å utvide programmet. Selv om det fortsatt er mange ledige plasser, er vi likevel foran fjorårets skjema når det kommer til antall påmeldinger, sier arrangementsansvarlig Ørjan Kjærvik Olsen i Norges sjømatråd.

Onsdag 9. oktober braker det løs. På dagtid kan du få med deg arrangementer og seminarer i regi av Fiskebåt, Sjømat Norge, FHF, Råfisklaget, Innovasjon Norge og Arena Fish 365, mens det på kvelden er lagt opp til underholdning og debatt på Storgata Camping. Dette skjer fra klokken 19.00 til 21.00.

Åpent debattmøte

- Sammen med Troms Journalistlag arrangerer vi et åpent debattmøte om fiskeri og journalistikk. Vi prøver å finne ut hvorfor nordnorske redaksjoner ikke fisker mer etter nyheter i sjømatnæringen. I tillegg blir det quiz og et minikurs om næringen. Før debatten skal iTromsø-redaktør Egon Holstad snakke om berøringsangsten til journalister når det kommer til fiskeri. Det gleder vi oss til, sier Kjærvik Olsen.

I debattpanelet sitter Rune Endresen, redaktør i Nord24.no, Egil Lauritz Pettersen, journalist ved TV2s Tromsø-kontor, Gunnar Grytås, forfatter og tidligere journalist i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet, Jan Roger Lerbukt, daglig leder i Tromsø-rederiet Hermes AS og Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge. Debattleder er Rune Endresen Ytreberg, journalist ved Dagens Næringslivs Tromsø-kontor.

Hvitfisken i markedet

Dagen etter, torsdag 10. oktober, arrangeres Torskefiskkonferansen. I år er det «hvitfisken i markedet» som er tema. Blant foredragsholderne finner vi Roy Angelvik, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Øystein Dørum, sjeføkonom NHO, Fredrik Hald, produktutviklingssjef Lerøy, Cilia Holmes Indahl, administrerende direktør i Nordic Impact og Rita Karlsen, administrerende direktør i Brødrene Karlsen.

- Vi ser frem til å høre hvilke tanker sentrale aktører gjør seg om fremtiden for norsk hvitfisk. Her skal vi blant annet få svar på hvor og hvordan hvitfisken spises, og hvordan Norges markedsandeler rundt om i markedet er. Hva blir effekten på verdensøkonomien, og hvilke globale utfordringer står vi overfor? Alt dette og mere til skal vi innom under Torskefiskkonferansen, forklarer Ørjan Kjærvik Olsen.