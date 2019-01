- Alternativet ville være å legge båten til kai

- Det har vært et vanskelig år for oss, og ikke til å unngå at vi fikk for mye torsk.

Kyst og Fjords omtale av den rekordstore inndragningen av torsk for «Valdimar H» i 2018 har skapt reaksjoner.

Saken handler om ordningen for såkalt utilsiktet bifangst. Det innebærer at dersom et fartøy får fisk det ikke har kvote for, skal fisken føres til land og omsettes på vanlig måte, men at 80 prosent av verdien blir inndratt av Råfisklaget. Overfisket belastes den enkelte lengdegruppes kvote, og får konsekvenser for denne gruppens kvotegrunnlag året etter.

Dermed kan fartøyer som har lite kvote igjen fortsette fisket gjennom ferskfiskordningen dersom de får nok av andre arter til å holde seg innenfor de oppsatte bonus-satsene. For «Valdimar H.» gikk ikke jakten på andre arter så godt som rederiet ønsket. Båten fikk tatt 972 tonn hyse, men med 902 tonn torsk holdt ikke båtens kvotegrunnlag og bifangstordninger til å unngå inndragning av hele 135 tonn torsk.

Om man bruker direktoratets åpne datasett over de enkelte fartøyers fangst til å lage en «10 på topp» over inndragninger gjennom året, fremkommer de to neste fartøyene på delt andreplass med 34 tonn. Deretter kommer et fartøy som har 29 tonn, et med 27 og et med 19 før lista faller raskt ned mot 12, 11, og 10 tonn per fartøy. Tre av de ti største sakene handler om rettighetsbrudd, og ikke jevnt overfiske.

Eskøy-rederiets fartøy skiller seg dermed kraftig ut, og daglig leder Hrafn Sigvaldason er slett ikke fornøyd med situasjonen.

- Når vi går på havet har vi alltid forsøkt å unngå torsken, det har vi gjort hele vegen. Men problemet vårt at det er stadig mindre hyse å få i fangstene. Vi har en stor hysekvote, og vi har i praksis hatt fritt hysefiske, men vi får mindre og mindre hyse, og i fjor var det verste hyseåret vi har hatt siden vi starta, sier Hrafn.

Han beskriver en sommer med turer langt ut i Barentshavet, blant annet ved Bjørnøya der det lå en stor snurrevadflåte og gjorde gode fangster.

- Selv der lyktes vi ikke. Vi satte lina innimellom snurrevadbåtene, men opplevde at hysa ikke ville gå på krok. Det var så vidt vi hadde kokfisk om bord, samtidig som snurrevadbåtene på samme felt tok 20 tonn i halet. Sånn har det vært store deler av året, og når vi ligger og prøver jevnt og trutt uten å lykkes, så blir det ofte for lite hyse å blande ut mot torsken, sier Sigvaldason.

Han beskriver enkelte turer der torskeprosenten kom opp mot 50 prosent, samtidig som ferskfiskordninga bare tillot en innblanding på 30 prosent.

- Vi har fått inndratt mellom ett og fem tonn hver eneste uke, og det er klart – slikt blir det jo mengder av, sier Hrafn og tilføyer humoristisk at de har stått for et solid bidrag til Havforskningsinstituttet.

Men det er dog den eneste gleden. Han beskriver 2018 som frustrerende for alle parter.

- Ingen liker å få inndratt fangst. Ikke båten, ikke mannskapet, ikke noen. Du har samme kostnader og må gjøre samme jobben om bord, men du får ikke betalt for den. Vi kan ikke drifte båten uten et fornøyd mannskap som tjener penger, så det er viktig å få økonomien til å gå i hop.

I Facebook-gruppa «Fiskerinytt» blusset det i romjula opp en debatt rundt Eskøys driftsmønster. Her pekte flere av debattantene på at Eskøy også står for mottak av sin egen fisk, og at landsida dermed har anledning til å tjene penger på fisken som blir inndratt fra båten.

- Dette er jo fisk dere som fiskekjøper har mulighet til å kjøpe for minstepris, og selge med fortjeneste? Spekulerer dere i få på land torsk båten ikke har kvote for?

- Nei, det gjør vi ikke. Det er riktig at fiskemottaket vårt får hand om denne torsken på vanlig måte, men det er ingen inntjening der. Jeg skjønner at spørsmålet kommer, men jeg skjønner ikke hvordan vi skulle få butikk i det. Som islendinger har vi også en litt annen tradisjon for oppgjøret til mannskapet, der de skal tjene på å levere mest mulig til høyest mulig pris. Så jeg vil tro at vi ikke ville fått noe særlig godt forhold til vårt mannskap dersom vi skulle prøve på noe slikt, sier Hrafn Sigvaldason.

Han beskriver situasjonen som et stort dilemma, mellom hensynet til drift og mannskap på den ene siden og kvotegrunnlaget på den andre. «Valdimar H» var i 2018 satt opp med 15,3 kvotefaktorer for torsk, men etter oppkjøp av flere kvoter er den nå fullstrukturert med til sammen 25,7, som er det maksimale man han ha på båtens grunnkvote på 14- 15 meter.

- Vi skal nå være bedre rustet til å møte denne problematikken, og forhåpentligvis har vi mye mindre av dette i år.

- Men du vet, vi har 24 ansatte som forventer å få god lønn for sitt arbeide gjennom hele året. Da er det egentlig bare to ting vi kan gjøre; fortøye båten eller å prøve. Vi gjorde det siste, og vi så at det var krevende å få det til å fungere. Vi er nok den eneste store autolinebåten som er på ferskfisk hele året, og dermed får vi innblandingsproblematikken fra uke til uke uten sjans til å blande det ut over litt lengre tid.

- Inndragning er ikke bra, men dette er egentlig prisen vi må betale for å få komme oss ut for å kunne gå etter hysa. Hadde det vært sånn at det var ulovlig å komme på land med fisk som går til inndragning, så måtte vi lagt båten til kai. Vi kan i perioder av året ikke gå fra kai uten å få ulovlig torsk.

- Men reglene sier jo at man skal forlate feltet når man får utilsiktet bifangst? Det innebærer vel strengt tatt at dere ikke bør gå ut?

- Ja, reglene sier det, og vi flytter. Når vi for eksempel får for mye torsk på første settingen så flytter vi oss jo utover i sjøværet for å finne steder med mindre torsk i forhold til hysa. Men det har ikke vært lett å få til, og vi har gjort vårt beste for å få det til. Hvis reglene skal være slik at man ikke kan gå på havet når man har fått inndragning på forrige tur, så ville det ikke gå an å drive. Ønsker man å ha aktivitet på kysten, så må vi prøve selv om det er vanskelig å få det til, mener Sigvaldason.

- Men det er mange i næringa som er kritiske til det dere gjør?

- At det ble såpass mye hets på Facebook om dette temaet har jeg liten sans for. De kan jo bare spørre oss saklig og få svar på sine spørsmål. Vi prøver hele tiden å fiske alt annet enn torsk, det viser fangstdataene våre hele vegen, vi driver ikke noe direktefiske etter torsk. Men man må tåle diskusjon, og det gjør jeg, avslutter Hrafn Sigvaldason.