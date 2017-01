- Alvorlige helikopterforsinkelser

Forsvarsdepartementet opplever NH90-forsinkelsene som «alvorlige». Og forsikrer om at store ressurser brukes for å løse flokene.

Foto: Forsvarsdepartementet

- Forsvarsdepartementet opplever forsinkelsene som har oppstått i forbindelse med leveranser av nye helikoptre til kystvaktfartøyene som alvorlige. Som det framgår av de øvrige svarene bruker Forsvaret og Forsvarsmateriell store ressurser på å integrere helikoptrene som en operativ kapasitet på kystvakten, skriver Birgitte Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, i en epost til Kyst og Fjord.

To år uten helikopter

Eposten fra Frisch var svar på følgende spørsmål fra Kyst og Fjord:

«I hvilken grad oppfatter departementets politiske ledelse det som et problem at «gapet» mellom når gammelt helikopter fases ut og nytt helikopter er i operativ tjeneste nå er oppe i over to år, og der tidspunktet for når NH90 kan begynne å gjøre nytte for seg er ukjent?»

Maks 20 graders krengning

Kyst og Fjord har stilt flere spørsmål til departementet, etter forrige ukes avsløringer om at de nye helikoptrene ikke tillates å stå om bord i fartøy som krenger mer enn rundt 20 grader. De helikopterbærende kystvaktfartøyene har flere ganger vært oppe i nærmere 50 graders krengning, og selv på flatt hav vil en mann-over-bord-manøver innebære mer enn 20 graders krengning.

– Denne begrensningen gjør at vi ikke kan ta med helikoptrene til havs, uttalte kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord i forrige uke.

Prosjektkoordinator i Luftforsvaret, oberstløytnant Knut Erik Oulie, uttalte samtidig at «vi er ganske sikre på at dette er en midlertidig begrensning, som vil løse seg i løpet av første halvår 2017».

Operative først i 2020-2022

Her er de øvrige spørsmålene til departementet – og svarene:

Spørsmål: Når må NH90 etter departementets oppfatning senest være kommet i operativ tjeneste?

Svar: Kontrakten på kjøp av 14 NH90-helikoptre ble inngått i 2001, og leveransene er som kjent betydelig forsinket fra leverandøren NATO Helicopter Industries (NHI). Seks helikoptre er så langt levert, og i henhold til langtidsplanen for Forsvaret er NH90-systemet planlagt fullt operativt i perioden 2020-22.

Oppfyller ikke kravene

Spørsmål: Mener departementet i likhet med tidligere statssekretær Roger Ingebrigtsen at poenget nå er at det er for sent å heve kontrakten? Oppfatter man forsinkelsene som et brudd på den inngåtte kontrakten fra 2001 om når helikoptrene skulle leveres? Hvorfor er det for sent/umulig å heve kontrakten nå?

Svar: I 2012 vurderte Forsvarsdepartementet å kansellere bestillingen av NH90 og anskaffe SeaHawk (S60) som erstatning. På bakgrunn av Forsvarets faglige vurdering av ble det besluttet å videreføre NH90-kontrakten. Denne vurderingen er ikke endret. SeaHawk (S60) oppfyller ikke kravene som er satt til operasjoner ombord, og vil - selv med revidering av kravene - fortsatt ha behov for modifikasjoner. En S60-anskaffelse vil føre til tidkrevende omlegging og utdanning av drift- og vedlikeholdsorganisasjonen i Forsvaret og Forsvarsmateriell. Tilsvarende vil det kreve omlegging av flymannskapenes utdanning. (Denne vil riktig nok bli noe mindre siden Hawk-helikoptrene brukes til grunnutdanning av disse.)

Tyskland og Nederland

Spørsmål: Internasjonal forsvarspresse har over lang tid omtalt velkjente og alvorlige tekniske problemer med NH90, blant annet i Tyskland og Nederland. I hvilken grad har departementet vurdert disse problemene opp mot den norske kontrakten?

Svar: Driften av de første seks helikoptrene har vist at vedlikeholdet er mer tidkrevende enn forutsatt. Dette har ført til lavere flytimeproduksjon i 2016 enn det Forsvaret hadde behov for til opptrening, integrasjonstester på fartøy, og til operative leveranser. Forsvaret og Forsvarsmateriell samarbeider for å forbedre vedlikeholdskapasiteten for helikoptertypen slik at flytimeproduksjonen kan økes. Med økt flytimeproduksjon kan også tempoet i integrasjonsarbeidet på kystvaktfartøy og fregatter økes.