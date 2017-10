Anbefaler automat-vekter

Forskere i Nofima er tydelige på at dagens regelverk for landing av fisk hemmer effektiviteten. I dag presenteres en ny rapport i Tromsø.

Foto: Dag Erlandsen

– Det er på tide å spørre hvorfor man i 2017 fastholder et manuelt system, når det finnes automatiske systemer som kan rapportere direkte fra kaia til myndighetene i sanntid, sier seniorforsker Silje Kristoffersen i Nofima. Hun har ledet forskningen på to sentrale problemstillinger; å finne den korrekte faktoren mellom rund og sløyd vekt, og hvordan kvoteavregningen bør gjennomføres.

– Vår anbefaling er at det alltid brukes 1,5 som omregningsfaktor ved kvoteavregning med basis i sløyd vekt. Da unngår fiskeren å tape kvote, og kystflåten likestilles med norsk og internasjonal havfiskeflåte, sier hun.

Prosjektet er gjennomført hos bedriftene Hovden Fiskeindustri AS og Tobø Fisk AS på oppdrag fra Fiskeriparken AS i Vesterålen, med støtte fra Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og Norges Råfisklag. Finansieringen kom fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Korrekt vekt

Fiskeridirektoratets forskrift om landing og sluttseddel krever at fangstene holdes adskilt og sløyes etter tur inntil sluttseddel er underskrevet. Dette kan gjøre produksjonen ineffektiv og dyr, i forhold til å kunne samle opp tilstrekkelig mengde fisk i bulk før produksjonen starter. Dette dokumenterte Nofima-forskerne i 2016, i første del av prosjektet.

– En dynamisk omregningsfaktor vil gjøre oppgjøret mellom fisker og fiskekjøper korrekt. Et automatisk innveiingssystem kan kontrolleres av fiskesalgslag og Fiskeridirektorat, og vil derfor gjøre det langt enklere for ressurskontrollørene å få tall på korrekt mengde fangst, sier Kristoffersen.

Vanskelig å manipulere

Forskerne har testet ut nye systemer ved to ulike landanlegg, et i Bø i Vesterålen og et i Måsøy i Vest-Finnmark. Ulike systemleverandører og Justervesenet har også vært involvert. Med det nye systemet vises vekten av rund fangst fra hver enkelt fartøy i et display på fiskemottakets vegg i det fisken tas i land. Fartøyet kan så gå direkte ut igjen for å fiske mer, eller eventuelt få effektiv hviletid, framfor å måtte vente til deres fangst blir sløyd.

– Systemet er svært vanskelig å manipulere. Det er ikke mulig for fisker eller fiskekjøper å justere tall i ettertid. Ved hjelp av dette systemet kan både Fiskeridirektoratet, Råfisklaget og andre aktører få tilgang til leveringene i sanntid, og vil kunne se eventuelle avvik selv, for eksempel hvis det blir store forskjeller i dynamisk faktor fra mottak til mottak, forklarer seniorforskeren.

Du kan lese hele Nofima-rapporten her: