Anbefaler kortere hengningstid

Tørrfisk som tas inn tidlig har bedre utbytte som tørrfisk, bløytet og lutefisk.Kvaliteten er også like god. Det viser en nylig avsluttet FHF-prosjekt som har testet ut prosessen over to år.

ørrfiskprodusenter baserer mye av prosessbeslutningene sine på erfaringskunnskap. Men det er kontinuerlig endringer, og det oppleves at temperaturen tidlig på våren er høyere enn før. Et nylig avsluttet FHF prosjekt kommer nå med anbefalinger og retningslinjer for optimalt tidspunkt for inntak av tørrfisk og for betingelsene under ettertørking, samt lagring av tørrfisk for hver enkelt lagertype. Nyttig kunnskap som kan tas i bruk av næringen.

Omfattende tester

Resultatene fra dette FHF prosjektet gikk over to hengesesonger, det var aktiv deltakelse fra sju tørrfiskbedrifter samt en utstyrsleverandør. Alle bedriftene fikk gjennomgang av rutiner og lagringsfasiliteter ved egen bedrift. Resultatene viser at fisken kan tas inn tidligere enn det som gjøres i dag. Tørrfisk som tas inn tidlig har bedre utbytte som tørrfisk, bløytet og lutefisk.

Kvaliteten er også like god. Når fisken har rundt 30 % av hengevekten er den klar for inntak. Ved inntak er det fortsatt vann i muskelen som må tørkes før den er lagerstabil (23-24% av hengevekt). Lagertype vil påvirke utbytte og kvalitet.

Tradisjonelle lager har 10-12 °C på sommeren og da kan en relativ fuktighet på over 82 % kunne gi muggdannelse. I klimalager ved 3-4 °C kan relativ fuktighet øke opptil 90 % uten muggdannelse. For hver 5 % økning i relativ fuktighet vil utbytte gå opp cirka 1 %, som tilsvarer 4,5 % i økt salgsvekt.

Kan følge prosessen

I rapporten anbefales det at bedriftene veier et visst antall fisk ved henging og følger fiskens vekt under hele tørkeprosessen. Basert på denne vekten, kan produsenter ta beslutninger om når fisken skal tas inn, når den er etter-tørket, og hvordan en styrer lagringsbetingelsene ved å bruke temperatur og fuktighetslogging på tørrfisklagrene.

Lorena Jornet

- Resultatene fra dette prosjektet vil gjøre produsentene av tørrfisk bedre i stand å ivareta både kvalitet og optimalisere utbytte på tørrfisken, sier Lorena G Jornet fagsjef i FHF.

Prosjektleder på prosjektet har vært Br.Berg AS, samt SINTEF Ocean og Nofima.