Andøy sa nei til å få oppdrettsanlegg fra Øksnes – men fylket kommer til å si ja

Kommunestyret i Andøy sa klart nei til etablering av oppdrettslokalitet på Andøyas vestside, men ble ikke hørt.

Det er Øksnes-selskapet Øyfisk AS som har søkt om etablering av en lokalitet for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret på vestsida av Andøya. Saken fikk ifølge Vesterålen Online kun støtte fra Høyres 2 representanter, mens resten var mot da saken ble behandlet i formannskapet. Kommunestyret sa senere nei med 16 mot 6 stemmer.

Lav til middels fare

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for slike saker, og har gitt utslippstillatelse. Denne er senere påklaget av flere privatpersoner, og av saksutredningen til fylkesrådet fremkommer det at utslippstillatelsen er gitt under tvil, skriver Vesterålen Online.

– Samlet sett mener Fylkesmannen at risikoen for at den omsøkte etableringen vil medføre forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten er lav til middels stor, skriver Fylkesmannen i sin tillatelse.

Forsvarlig

I saksutredningen til fylkesrådet fremgår det at fylkesrådsleder Tomas Nordvoll, for øvrig fra Andøy, mener det er tilrådelig å tillate etableringen.

– Alle faglige vurderinger konkluderer med at det er forsvarlig å gi tillatelse til lokaliteten som omsøkt og alle nødvendige tillatelser fra sektormyndighetene foreligger. Ut fra en total vurdering vil det i dette tilfellet vil være riktig å innvilge tillatelse til å etablere lokaliteten som det søkes om, skriver fylkesrådsleder Tomas Norvoll i saksutredningen, ifølge vol.no.