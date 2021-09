Fiskebåt har lagt ut en video med Anette Olsen som forteller litt om hverdagen om bord på fabrikktråleren «Ramoen».

Flere tusen har allerede sett den.

Fiskebåt skriver på sine nettsider at det er et tiltak slik at folk kan se hvordan livet er på havet når du jobber på en tråler.

Anette Olsen skyter av det gode arbeidsmiljøet og at det er en kjekk og hyggelig arbeidsplass.

Her finner du linken til filmen.