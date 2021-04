Anker konkursbegjæringen

For en tid tilbake ble det kjent av Molnes Seafood AS ikke hadde gjort opp en fordring fra Båtsfjord Sentralfryselager på vel 154.000 kroner. Dermed ble Kiberg-selskapet begjært konkurs for manglende betaling av isleveranser. Nå vil konkursbegjæringen bli anket.