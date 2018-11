Anmelder spøkelsesteinene

Miljøpartiet De Grønne mener de etterlatte snøkrabbeteinene i Barentshavet er miljøkriminalitet av verste sort.

Foto: Fiskeridirektoratet

I en pressemelding søndag skriver fiskeripolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne Toine C. Sannes at det er viktig å finne ut hvem som står bak dumpingen. Hele 8600 krabbeteiner ble i juli tatt opp under et rensketokt som ble gjennomført under sommerens fredningsperiode, da snøkrabben er i skallskifte.

- Dette kaller jeg miljøkriminalitet av verste sort. Her er det snakk om enorme mengder plast som er blitt dumpet i Barentshavet, og slik jeg ser det, med vitende og vilje. At bruk kan gå tapt, er ikke uvanlig, og da skal det meldes inn til myndighetene. Men titusenvis av krabbeteiner blir ikke borte ved et uhell. Dessuten vil disse plast teinene drive spøkelsesfiske, omtrent til evig tid. Det er rett og slett ikke til å tro at vi har norske fiskere med slike holdninger, de gjør dessverre skam på en hel næring med hovedsaklig seriøse aktører, skriver Sannes.

Miljøpartiet De Grønne var aldri i tvil om at dette forholdet måtte anmeldes.

- Nå håper jeg at politiet klarer å finne ut hvem som har begått dette lovbruddet, og at det vil føre til en dom i rettsvesenet. Vi kan ikke være bekjent av slikt i 2018. Tida da havet ble brukt som søppelplass er forbi.

Ifølge avisa Nordlys er det ikke avklart om saken vil bli etterforsket.

- Vi har motatt en anmeldelse, men har ennå ikke tatt stilling til om vi skal igangsette en etterforsking av forholdet, sier kommunikasjonssjef ved Troms Politidistrikt Asbjørn Bartnes til Nordlys.