Anmeldte brønnbåtselskap

Den nye fiskeriministeren rakk knapt å installere seg på nykontoret, før hans tidligere arbeidsgiver ble anmeldt til Økokrim.

Foto: Scanfishphoto

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har anmeldt fiskeriministerens tidligere selskap, brønnbåtselskapet Sølvtrans til denne seksjonen i politiet etter avsløringer om dumping av lusemidler i gytefelt for torsk.

Det var NRK som kom med avsløringene tidligere i denne uka.

Sammen med SV har MDG også sendt skriftlige spørsmål til den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik, der de ber om en vurdering av utslippene som ble gjort av selskapet han nylig forlot, ifølge statskanalen.

Før Nesvik ble utnevnt som fiskeriminister, jobbet han som kommunikasjonssjef i Sølvtrans. Selskapet og Nesvik har ifølge NRK innrømmet at det ble tømt avlusingsvann i et gytefelt for torsk.

- Det er forbudt, ifølge Fiskeridirektoratet.

– Det er viktig for oss at selskapet blir anmeldt, fordi oppdrettsnæringen trenger å få reaksjoner på den typen ting som Sølvtrans og Nesvik har innrømmet. Vi håper Økokrim tar saken, skriver MDGs kommunikasjonsrådgiver Jonas Ravn i en epost til Norsk Telegrambyrå.

Til nettstedet fiskeribladet.no hevder Henrik Hareide som er oppdrettsdirektør i Sølvtrans at de ikke har brutt noe regelverk.

- Vi regner med det ikke blir noen sak, sier Hareide til nettstedet.