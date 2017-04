Ap i nord sier klart ja

I november gjorde både Troms og Finnmark Ap klare vedtak som gikk imot konsekvensutredning utenfor Nordland og Troms. Nå har det snudd like før Aps landsmøte.

Foto: Dag Erlandsen

Bare fire av 39 delegater fra Nord-Norge til Arbeiderpartiets landsmøte sier nå at de vil stemme nei.

Det viser en undersøkelse Kyst og Fjord har gjort.

Av de fire er tre fra AUF.

Dermed kan partileder Jonas Gahr Støre sikre seg et flertall på landsmøtet for forslaget om konsekvensutredning av området Nordland VI som ligger utenfor Røst. I alle fall hvis landsmøtet velger å lytte til de nordnorske delegatene.

Landsmøtet går av stabelen 20.4 – 23.4. Saken om konsekvensutredning for eventuell petroleumsvirksomhet er en av sakene som det ventes mest oppmerksomhet rundt.

Av Nordland Aps 18 delegater, er det kun én som har meldt av han vil stemme mot.

Delegasjonsleder for Nordland Ap Tomas Norvoll sier at alle delegatene som skal representere Nordland Ap på landsmøtet har et oppdrag å få gjennom sakene som fylkeslaget har vedtak på. – Det gjelder selvsagt også vedtaket om konsekvensutredning i området Nordland Vi, sier han til Kyst og Fjord.

- Vi har først og fremst et behov for et vedtak i denne saken, ikke at det nødvendigvis skal bli en stor debatt, legger Norvoll til.

I Troms sier to av delegatene nei. Her er det stortingsrepresentant Martin Henriksen som er delegasjonsleder.

- Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja har blitt debattert på hvert eneste landsmøte jeg har deltatt på. Jeg forventer en saklig debatt. Det er alltid gode diskusjoner, der alle ulike meninger kommer opp, sier Henriksen til Kyst og Fjord.

- Dere, Høyre og FrP har frontet konsekvensutredninger flere ganger, men aldri fått dem gjennom. Hvordan tror du Aps landsmøtevedtak vil påvirke saken videre denne gangen?

- Jeg vil ikke spekulere i hva som skjer etter valget. Det blir selvsagt et forhandlingsspørsmål. Vi får bare se. Folk vil jo stemme ut fra det de mener, så får vi se hva resultatet blir etter at stemmene er talt opp, sier Martin Henriksen.

I Finnmark ledes delegasjonen til landsmøtet av fylkesordfører Runar Sjåstad. På årskonferansen i fylkespartiet forleden ble forslaget fra sentralstyret tatt opp til vurdering og fikk flertall. Dermed støtter Finnmark Ap en konsekvensutredning utenfor Lofoten på området Nordland VI.

- Vi har ingen bindinger mellom vedtak og hva den enkelte stemmer på landsmøtet, men vedkommende representerer fylkespartiet og det er nok en sammenheng likevel. Å bli en direkte frilanser i denne sammenhengen, blir heller ikke riktig, sier Sjåstad til Kyst og Fjord.

Finnmark sender ni representanter til Arbiederpartiets årsmøte. Det er ikke mange i forhold til de totalt rundt 350.

Likevel bli de lagt merke til, siden fylket har oljeaktivitet og fiskerier.

- Fiskeriene er den viktigste næringen i Finnmark. Den vil alltid være der om vi skjøtter den godt. Det kan oppstå situasjoner til havs som gjør at jeg skjønner de som vil ha vern. Likevel mener jeg at vi må ha flere bein å stå på. Mange ønsket ikke full konsekvensutredning. Jeg føler at flere av skeptikerne nå er i bevegelse, sier han.

