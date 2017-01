Ap lanserer kompromiss

Ap foreslår nå å konsekvensutrede kun Nordland 6, og la Nordland 7 og Troms 2 ligge.

Partiet sentralstyre presenterte i går et kompromissforslag som de nå tar med seg inn i partiets prosesser frem mot landsmøtet. Fra et partiprogram som slår fast at Ap ønsker seg en konsekvensutredning i uåpnede deler av Nordland 6, samt det urørte Nordland 7 og Troms 2, heter det nå at de kun vil utrede Nordland 6.

I forslaget fra sentralstyret heter det at Ap vil:

Innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. Et beltet på fem mil utenfor Lofoten skal det ikke være olje- og gass aktivitet. Sørlige delen av Lofoten skal bli nasjonalpar

Konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Utredningen skal avklare hvilke deler som kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas.

Avvente med områdene Nordland 7 og Troms 2. Områdene vil først kunne bli konsekvensutredet fra 2021, etter neste stortingsperiode.

Til NRK sier Støre at det ikke er først og fremst hensynet til klimaet, men fiskerinæringen som gjør at han ønsker seg denne retningen.

– På klima har vi helhetlige forpliktelser for all norsk olje- og gassvirksomhet. Her er det miljø, og særlig fiskeriene, som teller tungt. Dette må Arbeiderpartiet ta på største alvor, sier Ap-lederen til NRK.

På spørsmål om hvorfor man ikke heller bare verner alt, svarer Støre:

– Helt siden vi begynte i sør i Nordsjøen har vi basert oss på kunnskap. Det er kunnskapen, sårbarheten, hva som finnens av ressurser, økonomi og økologi som avgjør. Fordi det er et særlig sårbart området velger vi å la store deler ligge. Og for første gang innføre petroleumsfrie områder rundt Lofoten, sier han til NRK.

Aps holdning til spørsmålet blir avgjort på partiets landsmøte i april.