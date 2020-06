- Ap må stå opp mot oljegalskapen

I dag sikret FrP at regjeringas iskantgrense på 15 % isfrekvens får flertall på Stortinget. Dette kom like etter at også Ap i går kveld ga sin støtte til regjeringas iskantgrense. Det reagerer Natur og Ungdom sterkt på.

- Det eneste tillegget fra Ap var at de ønsker noen ekstra miljøhensyn lengre sør i iskantsonen også, uten at dette får konsekvenser for områdene som allerede er åpnet for oljeaktivitet. Det er kjempeskummelt at vi har en regjering som overkjører naturen på denne måten. Det er kjempeskummelt at vi ikke kan stole på at Arbeiderpartiet i opposisjon står opp mot oljegalskapen, og det er kjempeskummelt at både Arbeiderpartiet og Venstre prøver å presentere et uvitenskapelig iskantforslag som en miljøseier, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

- Denne avgjørelsen om iskanten kommer samtidig som at stortingspartiene forhandler om endringer i oljeskatten.

- Når Ap ikke vil sette en forsvarlig iskantgrense mot oljeaktivitet i Barentshavet, så kan de iallefall ikke gå med på de enorme endringene i oljeskatten som SP og FRP tar til orde for. Natur og Ungdom mener det er uforsvarlig med oljeboring i Barentshavet, men det er et helt nytt nivå av uansvarlighet dersom nye oljeprosjekter i Barentshavet blir realisert kun fordi staten gir enorme skatteletter, sier Woie.

- Det er helt avgjørende at Arbeiderpartiet sier nei til høyere friinntekt enn det som ligger i regjeringens forslag. Arbeiderpartiet må være ærlige på at det er skummelt for Norge å være for avhengige av olje midt i en klimakrise. Staten kan ikke ta regninga for å holde oljeaktiviteten på et kunstig høyt nivå hver gang det er lav oljepris. Da hindrer vi omstilling, og skakkjører økonomien samtidig, sier Woie.