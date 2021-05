Aqua Nor tilbake på sporet

Aqua Nor går som planlagt 24.-27. august - fysisk. Det skriver Stiftelsen Nor-Fishing i en pressemelding.

Myndighetene presenterte nylig oppdaterte retningslinjer for smittevern, som likestiller messer med kjøpesenter. Det vil si en meter avstand mellom folk inne i lokalene.

- Dette betyr at Aqua Nor kan arrangeres fysisk i Trondheim, og styret har besluttet at messen vil gå som planlagt - fysisk, og digitalt, skriver daglig leder i stiftelsen, Kristian Digre.

- Det er med stor glede vi annonserer at vi endelig kan møtes i Trondheim Spektrum. Vi legger opp til en fysisk messe i tråd med gjeldende smittevernregler, og skal sørge for at arrangementet foregår på en trygg måte.

I fjor ble Nor-Fishing avlyst i tradisjonell forstand. I stedet ble det arrangert et heldigitalt arrangement.