Arbeidsgrupper for makrell og lodde

Landsstyret i Fiskarlaget har oppnevnt to nye arbeidsgrupper i kyst. Den ene skal ta for seg gruppe- og redskapsinndelingene i makrellfiske, mens vurdering av deltagerregulering for loddefisket er tema for den andre.

Foto: Norges Fiskarlag

Det melder Norges Fiskarlag på sine nettsider.

Norges Fiskarlags landsstyre drøftet de to sakene under sitt møte i Trondheim forleden og det ble avklart at det i begge sakene gås for en modell med arbeidsgrupper. Deretter sendes sakene på høring i organisasjonen før innspillene sammenfattes og vedtas av Landsstyret og oversendes myndighetene.

Makrell

Det har vært forsøk med ulike reguleringsmodeller i kystgruppens makrellfiske de siste 25 årene. Siden 2002 har det i hovedsak vært benyttet tre reguleringsgrupper som er omfattet av særskilte adgangsbegrensninger. De senere årene har det også blitt åpnet opp for økt redskapsfrihet i makrellfisket, noe som har ført til reguleringsmessige utfordringer, spesielt knyttet til grupper med overregulerte kvoter (maksimalkvoter).

I vedtaket fra Landsstyret vises det til at det også i makrellfisket bør kunne foretas forenklinger, samtidig som alle utøverne må kunne gis større forutsigbarhet i fisket.

Landsstyret har derfor etablert en arbeidsgruppe som gis i oppdrag å vurdere gruppe- og redskapsinndelingene i kystgruppens makrellreguleringer med formål å fremme et robust og forenklet reguleringsregime som kan iverksettes fra og med 2018-sesongen.

En slik gjennomgang bør bl.a. innbefatte vurderinger av å slå sammen reguleringsgrupper. Forslag om sammenslåing av grupper må ta tilbørlig hensyn til gjeldende balanse i kvotenivåene på fartøynivå i de gjeldende tre reguleringsgruppene. Det bør legges til grunn at gjeldende redskapsfrihet, uavhengig av type deltakeradgang, kan videreføres slik som i dag.

Arbeidsgruppen bør bestå av representanter fra alle de tre reguleringsgruppene i kystgruppen (not under 13 m, not over 13 m og garn- og snøregruppen), og den gis derfor slik sammensetning:

Navn:

Geir Stuve Rometveit

Alf Erik Ulland

Morten Ingebrigtsen

Sten Angelsen

Bjørn Sørlie Waage

Jan Erik Johnsen

Ruben Fedøy

Jan Erik Johnsen er utpekt til å lede arbeidsgruppen.

Innstillingen fra arbeidsgruppen bør fortrinnsvis foreligge innen utgangen av september 2017, og sendes deretter umiddelbart ut til organisasjonsmessig behandling, før saken behandles av landsstyret.

Representanter fra Norges Sildesalgslag og Fiskeridirektoratet inviteres til å delta som observatører i arbeidsgruppen.

Sekretariatsansvaret ivaretas av Norges Fiskarlag med nødvendig bistand fra medlemslag.

Lodde

Landsstyret i Norges Fiskarlag viser i vedtaket til at spørsmålet om å etablere en adgangsbegrensning i kystgruppens loddefiske var gjenstand for behandling høsten 2015, men blant annet har stansen i loddefisket siden 2016 gjort at dette arbeidet ikke har blitt sluttført.

Landsstyret mener at det er sterkt ønskelig å få etablert en adgangsbegrensning i kystgruppens fiske etter lodde slik at det blir mulig å regulere dette fisket på en mer forutsigbar måte. Landsstyrets oppdrag til arbeidsgruppen er å gå gjennom og gjøre rede for reguleringen av loddefisket i kystgruppen de siste 20 årene, samt fremme forslag til både deltakervilkår og reguleringsmodell for en framtidig regulering av loddefisket i kystgruppen.

Arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i gjeldende kvotefordelingsnøkkel mellom flåtegruppene, jfr. landsmøtevedtak 5/15.

Arbeidsgruppen er bedt om å legge fram sin innstilling innen Landsstyrets møte 10.-11. oktober 2017.

Saken skal også ut på en organisasjonsmessig høring før Landsstyret fremmer et endelig forslag til myndighetene.

Sammensetning

Gruppen settes sammen av to utpekte representanter fra Samarbeidsrådet Nord, Samarbeidsrådet Sør og Fiskebåt.

Fiskeridirektoratet og Norges Sildesalgslag inviteres til å delta med hver sin observatør.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas av Norges Fiskarlag samt nødvendig bistand fra medlemslag, melder Fiskarlaget på sine nettsider.