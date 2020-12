Arbeidstilsynet skal kontrollere smittevern i fiskeindustrien 

Mange utenlandske gjestearbeidere reiser nå til Nord-Norge for å jobbe med vinterfisket. Arbeidstilsynet skal gjennom informasjon og tilsyn påse at smittevernet blir ivaretatt i fiskeindustrien.

Mer enn 3000 utenlandske arbeidere reiser normalt til Lofoten og Vesterålen, i tillegg til deler av Troms og Finnmark, i forbindelse med vinterfisket. Startskuddet for vintertorskefisket går normalt i januar, og mange arbeidere fra utlandet vil passere landegrensene i ukene som kommer for å være på plass til oppstart.

– Store konsekvenser ved smitteutbrudd

De fleste gjestearbeiderne kommer fra land med et vesentlig større smittetrykk enn i Norge og til små steder med liten kapasitet til å håndtere store smitteutbrudd.

– Mye står på spill for småsamfunnene. Et smitteutbrudd vil få store konsekvenser for de enkelte arbeidstakerne og virksomhetene, og også for lokalsamfunnene som er helt avhengige av vinterfisket, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Har sendt informasjon til næringen

Arbeidstilsynet sender nå ut informasjon om hvilke tiltak virksomhetene må gjøre for å følge smittevernreglene i covid-19-forskriften og hvordan de ellers kan sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Informasjonen går ut til alle arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i fiskeindustrien og direkte til arbeidsgiverne i fiskeindustrien i Nord-Norge.

Virksomhetene er pliktige til å kartlegge og vurdere koronaviruset som risikofaktor i arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver må utarbeide handlingsplaner som beskriver tiltak som skal fjerne eller redusere risiko for smitte. I tillegg skal arbeidsgiver iverksette tiltak eller rutiner som sikrer at relevante krav i covid-19-forskriften blir ivaretatt.

– Arbeidsgiverne må blant annet sørge for at innreisekarantenen overholdes, at innkvarteringen er forsvarlig og at arbeidet planlegges slik at ikke for mange arbeidstakere er til stede samtidig. Ved å kontakte virksomhetene før fisket er i gang, håper vi det blir iverksatt gode rutiner for å redusere smitterisikoen på hver enkelt arbeidsplass, sier Trude Vollheim.

I gang med tilsyn

Arbeidstilsynet fikk nylig i oppdrag å prioritere kontroll med at arbeidsgivere ivaretar smittevern. Oppdraget kom som en følge av at smitten av koronaviruset har økt den siste tiden, og at det er behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen.

Smittevern blir nå kontrollert i alle tilsyn. I tillegg vil Arbeidstilsynet intensivere innsatsen i særlig utsatte bransjer, som den sesongbaserte fiskeindustrien.

Arbeidstilsynet er allerede i gang med tilsyn med fiskeindustrien i Nord-Norge for å kontrollere at kartlegginger, risikovurderinger og tiltak er på plass.