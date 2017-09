Arealplan ble oppdrettsplan

Nordland Fylkes Fiskarlag reagerer sterkt på arealplanen i Helgeland. - Kystplan Helgeland er blitt en ren oppdrettsplan, der fiskerinæringa blir lite hensynstatt.

- Kystplan Helgeland som var et interkommunalt prosjekt på Helgeland var ment å skulle se sjøarealene i de ulike kommunene i sammenheng.

Det mener fiskarlaget ikke har skjedd.

For det første mener de planen mest ble en oppdrettsplan der det ble tatt lite hensyn til fiskerinæringen. Dernest ser det ut for at nå, under andre gangs høring så blir dette likevel individuelle arealplaner for de enkelte kommunene der en ikke i særlig grad ser over kommunegrensene for å få samlende planer for et større område.

- Med andre ord ser det ikke ut for at den store bruken av ressurser som Kystplan Helgeland representerte endte opp slik en hadde tenkt, skriver årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag, noe de finner meget beklagelig.