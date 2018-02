Ari Josefsson overtar i Nergård

Ari Josefsson blir ny konsernsjef i Nergård AS. Nyheten ble kjent blant de ansatte i fiskerikonsernet torsdag ettermiddag.

Josefsson som har vært driftsdirektør i Havfisk AS de seks siste årene, overtar sjefsstillingen etter Tommy Torvanger som etter det Kyst og Fjord erfarer vil fortsette som arbeidende styrelder for det nordnorske fiskerikonsernet.

Ari Josefsson har vært ansatt i Havfisk AS siden mars 2006. Josefsson tok over som driftsdirektør i trålerrederiet i juli 2011. Han har også vært daglig leder i Nordland Havfiske AS og Finnmark Havfiske AS, som er to av rederiene i Havfisk AS. Josefsson har lang erfaring fra fiskeriene i Norge. Han har tidligere vært i fiskeriredskapsbransjen både på salg og daglig ledelse. Han var også daglig leder i Sæplast Ålesund AS. Josefsson er utdannet ved Fiskerihøgskolen i Tromsø.

Nergård er et integrert fiskerikonsern innen fangst, foredling og salg, og er et av de største fiskeriselskapene i Nord-Norge med virksomheter spredt rundt i landsdelen. Selskapet som ble etablert i 1947 på Senjahopen, eier trålere og produksjonsbedrifter fra Lofoten til Kjøllefjord i Øst-Finnmark,