Arne Hjeltnes overtar i Mehamn

Rikskjendis og kommunikasjonsekspert Arne Hjeltnes overtar fiskeindustrianlegget Hermann Mehamn.

Foto: Wikipedia

Gjennom selskapet Finnmark Fisk AS skal Hjeltnes satse på videreforedling ved fiskerianlegget som Hermann Pettersen overtok fra Norway Seafoods for tre år siden, skriver Finnmarken.

I sluttforhandling

Planene som avisa torsdag kveld har fått bekreftet av Hjeltnes selv, kom som lyn fra klar himmel, da ordfører Trond Einar Olaussen slapp katta litt ut av sekken på kommunestyremøtet samme dag, men uten å nevne navn. Han opplyste at ei gruppering har inngått kjøpsavtale med Pettersen. Forretningsideen er videreforedling av fisk. Olaussen opplyste at de er i en sluttfase med å få på plass distribusjon av produktene og finansiering.

Spekulasjonene om at det var Hjeltnes som overtar, kom umiddelbart ettersom rikskjendisen i november var på studietur i fiskeværet. Med blant annet et besøk ved anlegget til Hermann Pettersen.

Dette anlegget overtar Arne Hjeltnes

Etablerte Finnmark Fisk i fjor

Allerede i august i fjor etablerte Hjeltnes selskapet Finnmark Fisk AS med formål å drive «Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr.»

Hjeltnes er ifølge Finnmarken både administrerende direktør og styreleder. Nå har han imidlertid fått med seg flere på eiersiden, Today Consulting AS og Nan Madol AS. Også i sistnevnte er Hjeltnes direktør og styreleder. Bak Nan Madol står blant annet investeringsselskapet Middagsholo AS.

Skal lage merkevare

Arne Hjeltnes er ingen novise i fiskerisammenheng. Han har både en periode som eksportutsending fra Sjømatrådet bak seg, samt tre år fra Marine Harvest. Nå vil han satse knallhardt på merkevarebygging med fisk fra Finnmark som konsept.

– Det at fisken er produsert på kai lokalt i Mehamn, er viktig for merkevarebyggingen. Produktene skal ha fristende design. Om det er Finnmark eller Mehamn som skal frontes, er ikke avgjort, sier Hjeltnes. Han framholder overfor Finnmarken at han har latt seg inspirere av suksessen som Are Figved Smuk har gjort med reinkjøtt. Det samme som Svein Ruud og Norway King Crab har gjort med krabben.

Solid medarbeider

Med som partner har Hjeltnes blant andre Thorbjørn Theie, et kjent navn fra varehandelen. Theie har 19 år bak seg som en av topplederne i Norgesgruppen. Og han var sjef for Ica-kjeden i Norge, også da den ble solgt til Coop.

Thorbjørn Theie, Hermann Pettersen og Arne Hjeltnes under befaring sist høst. (Foto: Trond Einar Olaussen)

Med Theie som ekspert på butikksalg, og Hjeltnes på merkevarebygging, lover det godt for Mehamn og Gamvik kommune. Det er også godt håp om at kommunen vil få selskapsskatten. Finnmark Fisk AS skal nemlig ha forretningsadresse i Mehamn, men det blir salgskontor nærmere de store markene i sør.

– Hvis planene realiseres, skal vi selvsagt tjene penger. Og Gamvik kommune fortjener skattepengene, sier Hjeltnes. Han berømmer kommunen for godt samarbeid siden de startet med planene i fjor vår.