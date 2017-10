Arne Karlsen tar roret på Myre

Nergårds økonomisjef og nestleder går over i ny jobb hos Gunnar Klo AS på Myre.

Foto: Erik Jenssen

Det er Øksnesavisa som fredag melder at Karlsen overtar jobben til mangeårig direktør Gunnar Jarl Klo (73).

Gunnar Jarl kom inn i drifta allerede først på 70-tallet, og videreførte Klo-familiens livsverk inn i en ny tid da lakseoppdrett ble et nytt og svært viktig bein å stå på i tillegg til hvitfiskaktiviteten på Myre og Stø. Selskapet har den senere tid vært gjennom kraftig omstrukturering, med avvikling av filètproduksjon og vesentlig reduksjon av arbeidsstokken.

Samtidig har neste generasjon Klo tatt tak i ledelsesoppgavene, med både Astrid og Kristian Klo i sentrale administrative stillinger.

Og som ektemann til Gunnar Jarls datter Inger, kan Arne Karlsen også trygt sies å være en del av familien. Karlsen har erfaring i Gunnar Klo AS i perioden 2005- 2010, og er på ingen måte ukjent med selskapets historie og fremtidsutfordringer.

Men noen programerklæringer vil han ikke komme med. Det er ennå seks måneder til han overtar jobben på Myre.

- Det jeg kan si, er at jeg ser et stort potensial i selskapet. Vi skal vi klare å utvikle oss må vi gjøre noen grep. Vi har fiskemottak både på Myre og Stø, og jeg ser muligheter for at vi skal klare å utvikle begge avdelingene. Myre og Øksnes er i sterk utvikling, og det skjer mye spennende, sier Karlsen til Øksnesavisa.

I tillegg til dagens jobb som økonomisjef og nestleder i Nergård-konsernet, har Karlsen yrkeserfaring i Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond. Han har også erfaring fra styrearbeid i flere ulike fiskeriselskaper.

Gunnar Jarl Klo er fornøyd med at Karlsen nå overtar.

- De siste årene har jeg tenkt mer og mer på at nå er det på tide at jeg trekker meg tilbake for å gi plass til andre som kan lede bedriften. Når så min svigersønn var klar til å overta, var det lett for meg å bestemme meg for å overlate ansvar til han. Han har lang erfaring i ledende stillinger i fiskerinæringen, og jeg føler at vi har fått en god mann til å lede bedriften videre, sier Klo til Øksnesavisa.