Arne fikk applaus på landsmøtet

Arne Pedersen fra Kystfiskarlaget høstet applaus fra landsmøtet i Norges Fiskarlag, da han erklærte Kystfiskarlagets støtte til å skrote forslaget til ny kvotemelding.

Kystfiskarlaget har som kjent ikke alltid samme syn som Norges Fiskarlag på saker og ting. Men ifølge Arne Pedersen er det mye å være enig om når det kommer til kritikken av regjeringas kvotemelding.

- Landsstyrets innstilling til dette møtet kan ikke oppfattes som noe annet en totalt slakt av stortingsmeldingen. Innstillingen er så kritisk på så mange punkter, at den kan umulig oppfattes som noe annet enn en slakt. Og hvis det resulterer i at man fra dette landsmøtet ber om at stortingsmeldingen blir satt til side, og at man heller tar tak i de elementene som landsstyret har pekt på som viktig å utrede, så har Norges Fiskarlag sin fulle støtte fra Norges Kystfiskarlag, sa Pedersen, til umiddelbar applaus fra salen.

Det neste punktet høstet ikke applaus i det hele tatt, og illustrerer samtidig hvorfor Kystfiskarlaget ikke har funnet seg til rette innenfor paraplyen til Norges Fiskarlag:

- Jeg vil bare avslutte med å si at strukturordningene vi har hatt hittil, det er en ordning som er god for de som har mye penger. Den gir fordeler til de som kan kjøpe seg inn i næringen. For de som ikke har penger, så er den en katastrofe.

- Det kan ikke være sånn i norsk fiskerinæring - mener vi - at det er de som er best bemidlet som skal få den beste muligheten til komme inn i fiskerinæringa, det må være en lik mulighet for dem som ikke først og fremst har kapital, men til dem som har som har vett og forstand og kyndighet, avsluttet Kystfiskarlagets leder.