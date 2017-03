Arne og Hermann har signert

Nå er de siste formaliteter ryddet av vegen: Det blir filetproduksjon i Mehamn igjen, senest fra årsskiftet.

Foto: Trond Einar Olaussen

- Nå er det avgjort at vi tar over Hermann-bruket. Begge parter har signert kjøpekontrakten. Den fysiske overtakelsen skjer seinest i juni, bekrefter Arne Hjelatnes overfor ifinnmark.no.

Hjeltnes sier til avisa at han er glad for at alle brikkene nå har falt på plass, ikke minst at de nå har fått på plass en stor investor til å backe opp satsingen. Hvem denne er, vil TV-kjendisen imidlertid ikke opplyse om ennå.

– Vi har penger mer enn nok til å kjøpe fabrikken. Kanskje blir det en ny runde overfor investorer for å få mer penger. Det er en god del utstyr som skal kjøpes. Men først må vi få avklart hva dialogen med Innovasjon Norge ender opp med, sier Hjeltnes til Ifinnmark.

Han antyder at fabrikken allerede i løpet av året vil ha behov for rundt 50 ansatte.

– Nå starter vi jakten på nøkkelpersonell. Den første ansatte vil snart være på plass. Det er selvsagt ikke jeg selv som skal drive fabrikken. Vi skal ha inn folk som er bedre skodd i så måte. Vi har også andre planer. Etter hvert skal vi slippe flere katter ut av sekken, sier Hjeltnes til avisa.

Slakting av laks kan være blant disse, ifølge Ifinnmark.no.