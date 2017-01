Arresterte snøkrabbebåt

Det latviske fiskefartøyet Senator ble mandag arrestert av KV Svalbard mistenkt for ulovlig fangst av snøkrabbe i Svalbardsonen.

Foto: Kystvakta

- Foreløpig er det ikke tatt stilling til hvor båten skal bringes til land. Det er dårleg vær i området, så det får vi ta stilling til etter hver, seier Erling Øksenvåg, seksjonsleder for ressurskontroll i Kystvakta til Fiskebåt.

Ulovlig

Utnlandske fartøy har ikke lov til å drive fangst av snøkrabbe i Svalbardssona og norsk sokkel i internasjonalt farvann.

Administrerende direktør i Fiskebåt, Audun Maråk, roser Kystvakta og fiskeriminister Per Sandberg, for å ha ei resolutt og klar linje i denne saken.

- Det er svært viktig at norske myndigheter håndhever Norges suverenitet i dette området. Vi er derfor svært glade for at både fiskeriminister Per Sandberg og Kystvakta tar tak i dette, og at båt og utstyr nå blir tatt til land og etterforsket av politiet, sier Maråk.

Provokasjon

Det er ikke første gang at EU-farøty provoserer med å ta seg til rette i dette området. I fjor var et anna baltisk fartøy oppbrakt for ulovleg fiske.

- Det er viktig at norsk jurisdiksjon blir håndhevet på lik linje enten det dreier seg om ulovlig fiske etter torsk, snøkrabbe eller andre arter, framholder Maråk.