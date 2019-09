Artig og liten

Det er ikke størrelsen det kommer an på i 160 R fra AMT.

Vi har tidligere skrevet om storebror 190 R, som er svært så voluminøs i dette segmentet. Hva så med denne lille rakkeren som bare måler 4,72 meter?

Vel, AMT er kjent for å lage båter som går godt i sjøen. Det gjør også denne 15-fotingen. Noen vil kalle det en ungdomsbåt, men i mange tilfeller trenger man ikke noen større farkost enn dette, og da er 160 R et alternativ så godt som noe.

Fart

Bredden er på 2,05 meter og vekten 450 kilo. Man tillater faktisk et maks antall hestekrefter på 60 hk. Da sparker den såpass godt ifra, at du kan regne med en toppfart på 30 knop. Med det følger et drivstofforbruk på 0,61 liter per nautiske mil.

AMT 160 R leveres med motoralternativene 40, 50 og 60 hk. Ved færrest gamper på hekken, oppnår du likevel en toppfart på 27 knop – en hastighet som burde holde for de fleste av oss.

Båten er godkjent for fem personer. På den brede benken bak, blir man delvis beskyttet av vindskjermen i konsollen. Sitteplasser foran er det også, og likefull en fullt brukbar dekksplass mellom konsollen og baugen.

Kvaliteter

Båten du ser her er priset til knapt 170.000 kroner. Standard båt har nesten samme prislapp, 160.000 kroner. Med andre ord har du praktisk talt det utstyret du trenger her.

Oppbevaringskasser foran og bak hører med. Det samme gjør kalesjegarasje.

Skrogvinkelen er for øvrig på 18 grader. Det gjør båten til en morsom sak å kjøre, samtidig som den ikke oppleves ukomfortabel når bølgene begynner å bli litt knappe.

Romslig og stabil er to ord som enkelt og greit oppsummerer båtens fremste kvaliteter.