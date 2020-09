Avholder årsmøte på facebook

I dag avholder Nordland Fylkes Fiskarlag årsmøte - på Facebook.

Den som måtte tro at laget nå vil vedta en uttalelse etter at Fiskarlaget Nord meldte seg ut av Norges Fiskarlag, må imidlertid tro om igjen. Det er kun lovbestemte saker som blir behandlet. - Det betyr at det ikke blir noen fiskeripolitiske saker, skriver laget i forkant av møtet.

- Dersom koronasituasjonen tillater det, vil det bli vurdert om det er praktisk mulig å få gjennomført en tillitsmannskonferanse nærmere jul. Dette vil styret komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Dagens møte vil bli streamet på lagets facebookside fra kl 10.